Зміни до Генерального плану Києва будуть оприлюднені

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Інституту.

Як зазначається, за дорученням голови КМДА Олександра Попова для планомірного завершення розробки проекту Генерального плану Києва Головне управління містобудування та архітектури та комунальна організація «Інститут Генерального плану м. Києва» в даний час аналізують стан урахування у проекті Генплану базових питань, що виноситимуться на міський референдум, а також звіряють текстові та графічні матеріали щодо урахування пропозицій громадськості, головних управлінь КМДА та районних у місті Києві державних адміністрацій.

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Результати цієї роботи, а саме таблиці змінених відповідно до пропозицій функцій за конкретними адресами кожного району разом із графічним матеріалом – фрагментом проекту Генерального плану, публікуються на сайті Інституту Генплану.

*** Перша стадія розробки проекту Генерального плану м. Києва та його приміської зони до 2025 року – Концепція стратегічного розвитку столиці - була затверджена рішенням Київради від 16 вересня 2010 року.