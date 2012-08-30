З Кучми зроблять барельєф

8 вересня у Дніпропетровську під час святкування Дня міста з’явиться барельєф екс-президента України Леоніда Кучми. Скульптурну композицію встановлять у ряду з 15 інших видатних особистостей краю на площі імені 80-річчя Дніпропетровської області.

Як розповів на прес-конференції архітектор проекту Дмитро Волик, буде представлено мистецький витвір «Події й люди», повідомляє Радіо Свобода.

Це багатоелементна композиція, що складається з восьми бетонних стел, на яких розташовані 42 скульптурних зображення. З них 27 елементів – це меморіальні дошки про знакові історичні події області та міста, 15 – барельєфи видатних особистостей, які прославили регіон на всю Україну і світ.

Крім зображення Кучми, там також будуть бронзові скульптури Михайла Янгеля, Івана Сірка, Дмитра Яворницького, Олександра Поля, Миколи Родзянка, Івана Синельникова, Андрія Фабра, Олександра Макарова, Олеся Гончара, Василя Маргелова, Олексія Семиволоса, Дмитра Глінки, Володимира Щербицького і Леоніда Брежнєва.

На придбання композиції бюджет міста витратив 1 мільйон 751 тисячу гривень.