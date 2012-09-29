Число школярів, що заразилися кишковою інфекцією в Німеччині, зросло до 6,5 тис.

Про це з посиланням на агентство Рейтер повідомляє РІА "Новости".

Раніше повідомлялося про 5,5 тисяч дітей. Більшість хворих - школярі зі східних земель країни: Саксонії, Тюрінгії, Берліна і Бранденбурга. В окремих випадках захворіли і вчителі.

Симптоми захворювання - блювота і діарея. Всі хворі вживали в їжу продукцію від одного і того ж постачальника, фірми Sodexo. Представники фірми Sodexo закиди у виробництві недоброякісної продукції відкидають, посилаючись на результати перевірок. Про випадки захворювання відомо з вівторка. Експерти радять не порівнювати нинішній спалах інфекції з епідемією травня минулого року, коли незвичайний штам кишкової інфекції E. coli (кишкова паличка) в Німеччині забрав життя понад 50 осіб. В даний час фахівці займаються пошуком джерела інфекції.