Україна скаржиться ЄС на дії його місії

Україна звертає увагу ЄС на необхідність дотримання співробітниками місії Європейської комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова (EUBAM) Меморандуму про взаєморозуміння щодо діяльності цієї місії.

Як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, про це йдеться у листі Представництва України при ЄС від 8 жовтня цього року на ім’я директора Директорату міжнародних справ та тарифних питань Генерального директорату оподаткування та митного союзу Єврокомісії Антоніса КАСТРІССІАНАКІСА, заступника генерального директора Директорату з питань європейської політики сусідства, відносин зі Східною Європою, Південним Кавказом та Центральною Азією, Близьким Сходом та Південним Середземномор’ям Генерального директорату зовнішніх відносин Хьюга МІНГАРЕЛЛІ та директора Генерального директорату зовнішньоекономічних відносин та політично-військових справ Генерального Секретаріату Ради ЄС Роберта КУПЕРА.

У листі, копію якого має УНІАН, зокрема, зазначається, що, відповідно до Меморандуму, місія EUBAM має досить широкі повноваження щодо спостереження за здійсненням митного оформлення вантажів, вивчення та копіювання митних імпортних документів, супроводжувальних комерційних документів та офіційних документів, що не містять державної таємниці. Водночас, зазначається у листі, згідно з Меморандумом, місія має виконувати покладені на неї завдання з урахуванням законодавства України та Молдови.

У листі зазначається, що місія EUBAM неодноразово надсилала звернення до Держмитслужби з проханням надати інформацію про окремих суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та дані щодо їх зовнішньоекономічних операцій, здійснених через українсько-молдавський кордон. Держмитслужба надавала роз’яснення місії щодо того, що такі дані не можуть бути надані через обмеження, встановленні законами України “Про інформацію”, “Про державну статистику”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” та Митним кодексом України, оскільки така інформація має комерційний та конфіденційний характер.

Представництво України при ЄС також роз’яснює два випадки, що викликали нарікання з боку місії EUBAM. Так, за інформацією, наданою Приморською митницею (Іллічівський морський торгівельний порт), 9 серпня цього року о 14.10 експерти місії EUBAM прибули до порту для спостереження за роботою комісії на борту вантажного судна “Сарата”, що прибуло з Туреччини. Однак з’ясувалося, що візит є неоголошеним і здійснювався без попередження Приморської митниці. Крім того, в цей день Приморською митницею разом з СБУ проводилися заходи з протидії незаконному переміщенню наркотиків. Експертам було запропоновано звернутися до Приморської митниці з листом для отримання дозволу на присутність при перевірці цього судна, чого експерти не зробили. Не допуск експертів пояснюється чинним законодавством України, відповідно до якого до складу комісії без дозволів можуть включатися лише співробітники митної служби та державних контрольних органів, представники ж інших організацій повинні отримувати дозвіл митниці.

“Перебування у складі комісії, яка здійснює контроль на борту судна, сторонніх осіб (не представників контрольних та правоохоронних органів), могло призвести до виникнення зайвих непорозумінь та скарг з боку екіпажу судна, конфліктних та нестандартних ситуацій”, - зазначається у листі.

Інший випадок, що викликав нарікання місії EUBAM, стався 13 травня 2007 року, коли представники місії Марик ЛЕХ та Габор БОРДА без погодження з Ізмаїльською митницею встановили на комп’ютерах у відділах митного оформлення пунктів пропуску для автомобілів “Рені-Джюрджюлешть” та “Нові Трояни” програму “Автомобільні державні знаки різних країн”. Ця програма була знищена з комп’ютерів представниками митниці 15 травня 2007 року, а представникам місії EUBAM було запропоновано в майбутньому здійснювати такі дії лише за попереднім погодженням та з дозволу керівництва митниці.

“Принагідно інформуємо, що Місією Єврокомісії перед Держмитслужбою питання надання доступу до митної інформації в пункті пропуску “Рені” не порушувалось”, - зазначається у листі.

Як повідомляв УНІАН, діяльність місії EUBAM було розпочато 30 листопада 2005 року. Основними завданнями Місії є допомога Україні та Молдові в гармонізації стандартів і процедур управління кордоном, сприяння підвищенню професіоналізму українських та молдавських митних та прикордонних служб, розвиток системи аналізу ризиків, удосконалення співпраці між прикордонною і митною службами, підтримка транскордонного співробітництва. Місія була розрахована на 2 роки, однак 26 вересня цього року Україна та ЄС вирішили продовжити мандат місії ще на 2 роки – до листопада 2009 року.