Податкова запевняє, що цигарками на книжкових обкладинках не опікується

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, 23 жовтня у ЗМІ з’явилася інформація, що податкова служба проводить перевірки книгарень з приводу порушення вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів», про заборону реклами тютюнових виробів.

«Зазначені перевірки та вилучення книжок з зображенням цигарок органами ДПС не проводяться. Контроль за виконанням Закону здійснює Державна інспекція України із питань захисту прав споживачів та її підрозділи в регіонах», - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, що 23 жовтня деякі ЗМІ розповсюдили інформацію, що книгарні знімають з продажу книжки, на яких є фотографії з цигарками, щоб уникнути штрафів за пропаганду тютюнопаління.

Зокрема, знімається з продажу у мережі книжка Василя Шкляра "Залишенець", бо "там є фотографія Василя Шкляра, де він з цигаркою".

Пізніше радник Президента Ганна Герман з посиланням на голову ДПСУ Олександра Клименка повідомила УНІАН, що книги Василя Шкляра ніхто не зніматиме з продажу через його фото на них з цигаркою.