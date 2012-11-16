Янукович: держава має просувати аграрну продукцію на нові світові ринки

На цьому Президент України Віктор Янукович наголосив під час виступу на урочистому зібранні з нагоди Дня працівника сільського господарства, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Рішучі кроки з боку держави, з боку влади також потрібні в напрямі просування вітчизняної агропродукції, особливо зерна, на нові світові ринки», - сказав глава держави. Для цього, зазначив він, необхідно значно посилити активність України в роботі міжнародних організацій, що регулюють світові ринки сільгосппродукції.

Президент закликав якомога ширше застосовувати механізми заохочення соціальної відповідальності аграрного бізнесу.

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«Доцільно було б вивчити можливість збільшення плати за користування землею, щоб розширити фінансові можливості місцевого самоврядування для розвитку сільських територій», - зауважив В.Янукович.

Поряд зі зміцненням фермерства та крупнотоварного приватного виробництва варто звернути увагу та докласти зусиль також для розвитку нового кооперативного руху на селі, додав Президент. «Він має стати важливим елементом структурної перебудови сільського господарства», - зазначив В.Янукович.

Глава держави, крім того, висловив переконання, що докорінна модернізація вітчизняного аграрного виробництва сприятиме реалізації потужного потенціалу сільськогосподарського машинобудування України.

Ще одним важливим завданням у контексті розвитку вітчизняного АПК Президент назвав забезпечення повноцінного використання всіх дозволених Світовою організацією торгівлі інструментів захисту внутрішнього ринку України від імпорту низькоякісної сільськогосподарської продукції.