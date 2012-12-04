Нацбанк не планує виводити з-під гарантії валютні вклади фізосіб
16:02, 04 грудня 2012Суспільство
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Національний банк заявив сьогодні, що не планує виводити вклади громадян у валюті з-під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Гарантії за вкладами зберігаються
Про це УНІАН повідомили в прес-службі НБУ.
"4 грудня в засобах масової інформації було поширено інформацію щодо можливого виведення вкладів фізичних осіб в іноземній валюті з-під гарантій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Національний банк України повідомляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності і зазначене питання не розглядається, оскільки відсутні будь-які об’єктивні економічні передумови для зазначених дій",- говориться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ може тимчасово ввести на валютні депозити нульові гарантії держави.
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