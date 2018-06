Грищенко тішиться, що Європа погодилася їсти українських курей

Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко вітає відкриття Європейським Союзом свого ринку для української продукції птахівництва.

Про це К.Грищенко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter .

«Важлива перемога: Україна отримала дозвіл на експорт яєць, яєчних продуктів, домашньої птиці та м’яса диких птахів на ринок ЄС», - написав міністр.

Він нагадав, що 4 грудня таке рішення одностайно підтримав Постійний комітет з питань харчування та здоров’я тварин Генерального директорату Єврокомісії «САНКО».

За словами К.Грищенка, рішення набуде чинності через деякий час після того як в ЄС вживуть усіх необхідних технічних заходів.

«Але головне, що воно ухвалене», - додав він.

Міністр відзначив конструктивну і наполегливу позицію українських виробників щодо впровадження стандартів ЄС, без якої таке рішення не могло бути ухваленим.

Як повідомляв УНІАН, рішення про відкриття ринку для української продукції птахівництва було прийняте 4 грудня 2012 року на засіданні Постійного комітету з питань харчування та здоров'я тварин (SCOFCAH) Гендиректорату «САНКО» Європейської Комісії.

Рішення набере чинності після публікації змін до Регламенту ЄК 798/2008/ЕС в Офіційному Віснику ЄС (Official Journal of the EU).

Через декілька місяців українські виробники, які виконали відповідні вимоги ЄС, зможуть розпочати поставки до ЄС домашньої птиці, м’яса диких птахів, яєць та яєчних продуктів.