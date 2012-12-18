Азаров: зима тільки починається

Відповідне доручення він дав під час засідання уряду, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.

М.Азаров зазначив, що за останні дні погода підготувала серйозні випробування, в основному в західних регіонах країни. На багатьох шляхах виникали снігові замети, через негоду автомобілі потрапляли в затори. На допомогу було залучено значні сили рятувальників, а також військових. На сьогоднішній ранок в основному вдалося відновити автомобільний рух. Зараз тривають роботи з поновлення енергопостачання знеструмелних населених пунктів, однак, за прогнозами синоптиків, негода поки що не припиняється.

«За суботу-неділю всі служби спрацювали оперативно. Хочу подякувати всім, хто долучився до ліквідації наслідків негоди, – сказав М.Азаров. – Нам потрібно зробити висновки і бути готовими до таких природних випробувань. Зима тільки починається».

М.Азаров доручив створити у Кабміні постійно діючий оперативний штаб, до складу якого увійдуть керівники (не нижче заступника міністра) практично всіх міністерств, зокрема МНС, Міноборони, Мінінфраструктури, МВС, Мінсоцполітики, МОЗ та інших.

«Лікарні, дитячі заклади, інтернати для літніх людей повинні бути під пильною увагою, необхідно забезпечити їх безперебійну роботу, - сказав М.Азаров. – До роботи у штабі повинні бути залучені практично всі міністерства, адже в кожного є своя сфера відповідальності на період непогоди».

М.Азаров наголосив, що штаб повинен працювати цілодобово, аби оперативно приймати узгоджені рішення щодо комплексного вирішення проблем, пов’язаних з ліквідацією наслідків зимової негоди.

Прем’єр також доручив вирішити питання фінансування закупки резервних запасів дизельного пального, які можуть знадобитися для ліквідації наслідків негоди в майбутньому. «Запаси солярки мають бути постійно», - підкреслив М.Азаров.

Окрім цього, він доручив вивчити причини значних поривів дротів ліній електропередач, що привело до знеструмлення населених пунктів, зокрема, чому не було проведено вирубку дерев поруч ліній електропередач на відстані, яка була б безпечною для їхнього функціонування в разі падіння дерев.