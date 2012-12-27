Працівникам Рівненського ливарного заводу пообіцяли віддати частину зарплати

Як передає кореспондент УНІАН, у пікетуванні ОДА взяли участь кілька десятків працівників ливарного заводу, яким не виплатили заробітну плату протягом 2012 року.

З представниками пікетувальників зустрівся голова ОДА Василь Берташ, який повідомив, що у телефонній розмові він досяг домовленості із нинішнім власником підприємства Євгеном Казаковим про виплату частини заборгованої зарплати на суму 1 млн грн до кінця року (ливарний завод входить до складу лізингової компанії «Украгромашінвест»).

Загальний офіційний борг із зарплати працівникам цього підприємства становить 3,2 млн грн.

Голова ОДА також повідомив, що 27 грудня на зборах акціонерів і трудового колективу буде вирішено питання про заміну нинішнього керівника підприємства Тетяни Тараненко.

Крім того, В. Берташ запевнив представників колективу, що усі, причетні до занепаду підприємства та невиплати заробітної плати, будуть притягнені до відповідальності.

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У зустрічі губернатора з представниками трудового колективу взяли також участь керівники правоохоронних структур області, зокрема, управління СБУ, прокуратури області, УМВС.

Зокрема, як повідомив начальник Рівненського районного відділу внутрішніх справ Руслан Мельник, проти керівників підприємства «відкрито кримінальне провадження за фактом за ст. 175 (невиплата заробітної плати) за ст. 358 (підробка звітної документації) та за ст. 190 ч. 2 (шахрайство).

За його словами, дані справи розслідуються слідчим відділом райвідділу міліції.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня, майже півсотні працівників Рівненського ливарного заводу вийшли на акцію протесту проти невиплати заробітної плати, заблокувавши майже на годину рух по трасі Рівне-Луцьк. Учасники акції вимагали виплати понад 3,2 млн грн, які заборгували понад 400 працівникам цього підприємства. Після втручання міліції рух на автотрасі було розблоковано.