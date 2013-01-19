Експерт каже, що недоплачувати податки в Україні можна цілком легально

Чинний Податковий кодекс дає можливість вітчизняним експортерам цілком законно на 20% занижувати вартість своєї продукції і продавати її в країни, де податкове навантаження нижче, ніж в Україні. Таким чином український держбюджет недоотримає чималі кошти.

Про це ZN.UA розповів голова податкового комітету Європейської бізнес асоціації, партнер, керівник податково-юридичної практики Ernst&Young Володимир Котенко.

"Існування такого розміру відхилення, передбаченого законодавством, нівелює значення правил трансфертного ціноутворення та фактично означає, що контролю за ним немає. 20-відсоткового відхилення абсолютно достатньо для того, щоб вивести необхідну маржу в будь-яку бажану країну. Передбачене законопроектом (яке розробило Міністерство доходів і зборів, - ред.) регулювання більш жорстке для тих, хто зловживав нинішніми вкрай ліберальними правилами", - відзначає експерт.

Нагадаємо, що 16 січня міністр доходів і зборів Олександр Клименко представив на засіданні Кабміну законопроект про трансферне ціноутворення, який було підготовлено податківцями спільно з експертами PwC. Документ було затверджено урядом.

Цей законопроект повинен сприяти в боротьбі з одним з наймасштабніших способів мінімізації оподаткування, через який з України з-під оподаткування виводиться близько 100 млрд грн. щорічно (дані ДПСУ). Як наслідок, держбюджет недоотримає 20-25 млрд грн. Здійснюється це, насамперед, через реалізацію вітчизняної продукції за заниженими цінами пов'язаним особам (тобто переважно в рамках однієї фінансово-промислової групи) в країни з більш низьким податковим навантаженням, ніж в Україні.

На бізнес покладається новий обов'язок: повідомляти в Міністерство доходів і зборів про угоди між пов'язаними особами та резидентами зарубіжних низькоподаткових юрисдикцій, що перевищують 50 мільйонів гривень на рік на одного контрагента. Великий бізнес, на додаток до цього, буде зобов'язаний документально обґрунтувати ринковий рівень цін у таких угодах.