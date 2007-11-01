Корвет “Луцьк” завершує підготовку до антитерористичної операції НАТО

Екіпаж корвету Військово-Морських Сил ЗС України “Луцьк” завершує підготовку до участі у бойовому чергуванні в рамках антитерористичної операції НАТО у Середземному морі “Активні зусилля”.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, про це сьогодні повідомив командир бригади надводних кораблів Військово-Морських Сил ЗС України капітан 2 рангу Сергій САВЧЕНКО.

“На даний час триває заключний етап підготовки корвету “Луцьк” до участі в “Активних зусиллях” у листопаді-грудні поточного року. Корабель стовідсотково укомплектований особовим складом, екіпаж допущений до обслуговування матеріальної частини та до виконання бойових вправ”, сказав С.САВЧЕНКО.

Він додав, що на борту корабля встановлено необхідну апаратуру зв’язку та апаратуру висвітлення надводної обстановки, яка дозволить забезпечити роботу корабля з міжнародною системою автоматизованої ідентифікації суден. Тобто у реальному часі визначати їх координати, курс, швидкість, найменування та порт призначення.

Він повідомив, що для якіснішої підготовки до виконання завдань операції “Активні зусилля” члени екіпажу корвета “Луцьк” перейняли досвід своїх колег з корвету “Тернопіль”, який цієї весни брав участь у цій операції НАТО. До того ж, три офіцери з “Тернополя” призначені на вищі посади і візьмуть участь у поході у складі екіпажу корвету “Луцьк”.

Довідка УНІАН. Після терористичних актів в США 11 вересня 2001 року НАТО на практиці застосували положення Статі 5 Вашингтонського договору. На прохання США Альянс погодився на проведення у Середземному морі антитерористичної операції “Активні зусилля”. Практична фаза операції розпочалася 6 жовтня 2001 року.

Мета операції – боротьба з тероризмом у межах зони проведення операції у Середземному морі шляхом запобігання нелегальним перевезенням морем зброї й боєприпасів, протидії незаконним переміщенням людей та іншій незаконній діяльності з використанням цивільних суден. Основні завдання операції – патрулювання та контроль за переміщенням кораблів в зоні проведення операції.

Участь України в операції. Україна стала другою після Російської Федерації з країн – не членів НАТО, яка приєдналася до операції “Активні зусилля”.

Основні форми участі ЗС України в операції “Активні зусилля” полягають у функціонуванні на базі штабу Військово-Морських Сил ЗС України Контактного пункту – елементу взаємного обміну інформацією у рамках операції, направлення українського офіцера зв’язку до штабу операції (м.Неаполь, Італія), залучення групи військового персоналу ЗС України для участі в огляді підозрілих суден, направлення кораблів та підрозділів ВМС ЗС України до складу сил, визначених до участі в операції “Активні зусилля”.

З травня по липень цього року в операції “Активні зусилля” брав участь корвет ВМС України “Тернопіль”. Дії українських військових моряків отримали високу оцінку з боку керівництва Північноатлантичного альянсу.