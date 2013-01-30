У Мінекономрозвитку зізнались, що за 2012 рік ВВП України виріс лише на 0,2%

Такий прогноз міститься в проекті Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 рр., текст якого розміщено на сайті міністерства.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік було розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.

За даними Держстату, в третьому кварталі 2012 року ВВП країни скоротився на 1,3% (у третьому кварталі 2011 року цей показник зріс на 6,6%).

Зростання ВВП країни в другому кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становило 3%, у першому кварталі поточного року - 2%.

Президент України Віктор Янукович наприкінці грудня 2012 р. заявив, що зростання ВВП за підсумками року становитиме до 1%.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров на зустрічі з іноземними інвесторами 18 січня 2013 року заявив, що зростання валового внутрішнього продукту в 2013 році в Україні буде в межах 3-3,5%. Разом із тим, напередодні Світовий банк погіршив свій прогноз стосовно зростання ВВП України до 2,2%. При цьому в експертному середовищі зростання ВВП України очікують на рівні не більше 2%.

Згідно з Держбюджетом, номінальний ВВП у 2013 р. має становити 1,576 трильйона гривень, зростання ВВП – 3,4%, інфляція – 4,8%.