Киянам повернули земельну ділянку біля Жовтневого палацу

Як повідомили УНІАН, це вже 17 судове рішення на користь громади у низці судових тяжб за землю поруч із Жовтневим палацом. Суди тягнуться вже більше двох років.

«Стосовно ділянок на Інститутській можу сказати, що ми вийшли на фінішну пряму. Рішення апеляційної інстанції вже може бути підставою для того, аби внести місто у реєстр, як власника», - пояснив заступник голови Київської міської державної адміністрації – керівник апарату Олександр Пузанов.

За його підрахунком, для повернення земель на Інститутській знадобилася відміна у судах 7 рішень Київради, 4 договорів оренди, 3 договорів купівлі-продажу та 3 державних актів на землю. Незаконний набувач землі – товариство з обмеженою відповідальністю – намагався якнайбільше «заплутати сліди» аби ускладнити повернення ділянок законному власнику – громаді.

Протягом 2007-2009 років це товариство отримало на Інститутській п’ять ділянок загальною площею 2,573 га. Воно обіцяло звести там приміщення для Музею історії Києва але нічого не побудувало. На пагорбі біля Жовтневого палацу досі можна побачити зелений будівельний паркан, який відгороджує паркувальний майданчик.

Олександр Пузанов вважає це прикладом безвідповідальної приватизації. «Земля, приміщення та інші активи повинні або залишатися у комунальній власності та ефективно використовуватися, або продаватися за конкурентними процедурами, на відкритих конкурсах і аукціонах», - розповів він. Особливо це стосується землі. Рішення про її продаж та цільове призначення мають прийматися з урахуванням містобудівних вимог Генерального плану (після його прийняття)та Стратегії розвитку Києва до 2015 року, додав Олександр Пузанов.