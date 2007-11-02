Керівник «Укртатнафти» звернувся в СБУ

Голова правління ЗАТ «Укртатнафта» Павло ОВЧАРЕНКО направив в Управління СБУ в Полтавській області інформацію про виявлені ним ознаки доведення підприємства до банкрутства його попереднім керівництвом.

Про це говориться у зверненні П.ОВЧАРЕНКА, копію якого має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

У своєму зверненні П.ОВЧАРЕНКО зазначає, що аналізом результатів фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Укртатнафта» і за результатами офіційної статистичної звітності підприємства станом на 1 жовтня 2007 року встановлені ознаки доведення підприємства до банкрутства і завдання шкоди державі в особливо великих розмірах.

«Постачання нафтової сировини "Укртатнафтою" в квітні-вересні 2007 року здійснювалося з використанням схем, що призводять до несплати ПДВ до бюджету при митному оформленні нафти. Даний факт підтверджується актом перевірки Кременчуцької ОДПІ від 25.06.2007. При оформленні нафти виписувався податковий вексель на суму ПДВ, який потім не погашався у зв`язку з пільгами ТОВ «Таїз» - дочірнього підприємства спільного українсько-польського підприємства «Тайстра». Водночас АТ «Укртатнафта» одержувало податкові накладні з ПДВ від цього пільговика і ставило ПДВ у податковий кредит», говориться у зверненні.

За інформацією П.ОВЧАРЕНКА, через пільговиків було поставлено 2,4 млн. тонн нафти на суму 5,6 млрд. грн. і втрати держави від несплати ПДВ становили близько 1 млрд. грн.

Разом з тим, “відмова податкових органів відшкодувати з бюджету суми ПДВ, сплачені АТ «Укртатнафта» у вартості нафти як результат використання даних схем при постачанні сировини призведе до неможливості розрахуватися із заборгованістю за нафтову сировину (більш як 2,5 млрд. грн.) і банкрутства підприємства з боку постачальників нафти», - повідомляє П.ОВЧАРЕНКО.

Крім того, за його даними, збитки ЗАТ «Укртатнафта» за дев`ять місяців 2007 року становили 127 млн. грн., що, на думку глави правління, є “результатом цілеспрямованої політики із закупівлі сировини і реалізації зі знижками нафтопродуктів через комерційні структури, що представляють інтереси ВАТ «Татнафта» в Україні” (засновник ЗАТ «Укртатнафта» з боку Республіки Татарстан - УНІАН).

«На підставі аналізу умов контрактів і показників фінансового стану ЗАТ «Укртатнафта» в динаміці можна зробити остаточний висновок про наявність ознак дій менеджменту компанії з доведення підприємства до банкрутства», - заявив П.ОВЧАРЕНКО.

Він зазначив, що «цілеспрямоване доведення ЗАТ «Укртатнафта» до стану критичної неплатоспроможності могло мати своїм слідством втрату державою Україна контролю над пакетом акцій «Укртатнафти» у розмірі 43,054%».

Як повідомляв УНІАН, на вимогу акціонера, який володіє більше 10% акцій, і відповідно до ст. 45 Закону «Про господарські товариства», правлінням ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчук, Полтавська область) ухвалене рішення про проведення зборів акціонерів 17 грудня об 11.00 на території підприємства.

Акціонерам пропонується розглянути п`ять питань, серед яких - відкликання і обрання голови і членів наглядової ради, відкликання і обрання голови і членів правління підприємства, відкликання і обрання голови і членів ревізійної комісії.

Татарська сторона відхилила пропозицію Міністерства палива і енергетики України про проведення в Києві 31 жовтня засідання наглядової ради ЗАТ «Укртатнафта», головним завданням якого мало стати розв’язання конфліктної ситуації навколо керівництва підприємства.

«Татарські акціонери визнали, що спірне питання перебуває поза компетенцією наглядової ради «Укртатнафти», - повідомило джерело в прес-службі Мінпаливенерго. «Сьогодні очевидно, що рішення даного питання переведене з переговорної в судову площину», - констатував співбесідник агентства.

Конфлікт розгорнувся на фоні призначення керівника ЗАТ “Укртатнафта». Сумський апеляційний суд 29 серпня своєю ухвалою поновив П.ОВЧАРЕНКА на посаді голови правління ЗАТ «Укртатнафта». 19 жовтня П.ОВЧАРЕНКО приступив до роботи. Він був звільнений з посади голови правління "Укртатнафти" у вересні 2004 року.

Міністерство палива і енергетики України і татарські акціонери Кременчуцького НПЗ визнали єдиним легітимним керівников ЗАТ «Укртатнафта» Сергія ГЛУШКА.

24 жовтня 2007 року екс-голова правління «Укртатнафти» С.ГЛУШКО звернувся в міліцію із заявою, в якій просив сприяти у виконанні повноважень голови правління.

ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі і передано до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнафта"), 8,6% - компанії «Татнафта» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».