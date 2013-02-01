Томенко: Суди над журналістами стають нормою в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Томенка, на прес-конференції в Ужгороді він сказав: «Раніше це були тенденції «кучмівського» режиму, тепер – режиму Януковича».

М.Томенко поінформував, що до комітету надійшло звернення від редактора інтернет-видання «Херсонська правда» з приводу порушення його процесуальних прав. Начальник райвідділу херсонського міського управління міліції подав судовий позов проти редактора інтернет-видання та вимагає стягнення моральної шкоди у сумі 100 тис. грн. Як повідомив журналіст, в оприлюдненій ним інформації, де йшлося про вбивство злочинця, застреленого правоохоронцями під час затримання, він не називав нікого з «силовиків», більше того, одразу оприлюднив офіційне повідомлення міської прокуратури із спростуванням факту такого інциденту. Незважаючи на це, на журналіста подали у суд і своєчасно не поінформували про початок судових засідань.

М.Томенко нагадав, що в Україні діє Закон «Про інформацію», який був ухвалений за його активної участі. За його словами, найбільше зловживають ним посадовці МВС та інших правоохоронних органів.

«Це правове невігластво, яке демонструють керівники структурних підрозділів МВС, позиваючись до журналістів з вимогами відшкодування моральної шкоди, всупереч положенням частини 2 статті 31 Закону України «Про інформацію», де чітко сказано, що посадові особи у справах про захист честі, гідності та ділової репутації вправі вимагати в судовому порядку лише спростування недостовірної інформації про себе і не мають права вимагати відшкодування моральної шкоди. Таке право надається лише фізичним особам», - зазначив голова профільного комітету.

Також він повідомив, що Комітет ВР з питань свободи слова та інформації звернувся до міністра внутрішніх справ України та до голови районного суду у Херсоні з проханням звернути увагу на даний інцидент та розібратися у ситуації, що склалася.

Окрім того, за словами М.Томенка, комітет буде уважно відслідковувати цей судовий процес, оскільки практика такого «діалогу» правоохоронних органів та журналістів в Україні сьогодні стає загрозливою тенденцією.