Експерти кажуть, що в Україні все важче провести мирне зібрання

За даними Центру політико-правових реформ, минулого року було ухвалено 358 постанов про заборону мирних зібрань проти 227 постанов у 2011 році.

Про це «Німецькій хвилі» розповів заступник голови Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда, відзначаючи, що, починаючи з 2010 року – року вступу на пост Президента України Віктора Януковича, зростання кількості судових заборон мирних зібрань є постійною тенденцією. Експерт з питань судівництва зазначає, що мітинги все частіше забороняють з часу проведення "судової реформи, яка узалежнила суддів від політичної влади".

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+За даними Центру, кількість судових справ про заборону мирних зібрань, що розглянули минулоріч окружні адміністративні суди, суттєво зросла. І незмінно, майже у 90 відсотках справ, суди ухвалювали рішення на користь органів влади, відзначають у Центрі політико-правових реформ. Так, 358 постанов про заборону було ухвалено минулого року, 227 постанов - у 2011 році.

Експерти звертають увагу, що порівняно з 2009 роком (до проведення судової реформи за поданням В.Януковича), кількість заборон зросла у чотири з половиною рази.

Р.Куйбіда уточнює, що не всі постанови потрапляють до Єдиного держреєстру судових рішень, тому реальна кількість рішень може бути ще більшою.

На запит DW до Державної судової адміністрації про те, у скількох судових справах було ухвалене рішення задовольнити позов щодо обмеження права на мирне зібрання, в установі відповіли, що у 2011 році було 237 таких рішень, а минулого року – 349. Йдеться про категорію справ щодо проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян. Як стало відомо з відповіді, зустрічний позов щодо усунення обмежень права на мирне зібрання за минулий рік було задоволено лиш одного разу, а у 2011 році пощастило таки провести заходи, попри намір заборони, у семи випадках.

За даними Центру політико-правових реформ, лідирує у кількості заборон мирних зібрань Харківська область, за нею йдуть Крим, Київська і Миколаївська області.