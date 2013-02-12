Українці дедалі гірше ставляться до приватизації землі та великих підприємств (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу «Перспективи модернізації в Україні і тенденції змін суспільної свідомості» повідомив завідувач відділу історії та теорії соціології Інституту соціології НАН України, доктор соціологічних наук Володимир Резнік.

Зокрема, за його словами, у 1992 році скоріше позитивно ставилися до передачі у приватну власність крупних підприємств 15% населення України, тоді як у 2012 р. – 13%; скоріше негативно у 1992 році – 32%, у 2012 р. – 63%.

У 1992 році скоріше позитивно ставилися до передачі у приватну власність малих підприємств 56% населення, у 2012 р. – 35%; скоріше негативно у 1992 році – 14%, у 2012 р. – 31%.

Водночас, найбільші зрушення сталися у ставленні населення до передачі у приватну власність землі: у 1992 році позитивно до цього ставилися 63,5% населення України, а у 2012 р. – 19%; негативно у 1992 році – 14%, а у 2012 р. – 56%.

«Дуже неоднозначні процеси тривають у сфері приватизації землі. У нас з року у рік продовжується мораторій на купівлю-продаж землі» - сказав В.Резнік.

На його думку, негативне ставлення населення до явища приватизації обумовлене тим, що люди не довіряють результатам приватизації.

В той же час, В.Резнік зауважив, що ставлення населення до самого інституту приватної власності переважно позитивне.

Дещо краще українці ставляться до приватного підприємництва, хоча і ці показники погіршуються протягом років. Так, у 1992 році схвально ставилися до розвитку приватного підприємництва 53%, у 2012 році – 51%, проте негативне ставлення зросло з 15 до 20%.

Були готові працювати на приватного підприємця у 1992 році 44% і 43% у 2012 році. Проте, відсоток тих, хто не готовий працювати на приватного підприємця, зріс із 34 до 42%.

«Коли економіка України була на відносному підйомі, негативне ставлення до приватного підприємництва зростало. Натомість, коли економіка зазнавала кризи, зокрема, йдеться про глобальну фінансову економічну кризу із серпня 2008 року, ми спостерігаємо парадоксальне покращення» - сказав В.Резнік.