Білорусь призупинила продаж квитків на поїзди в Україну

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Білоруської залізниці .

«Це викликано тим, що в сусідній країні поки що не визначилися з ухваленням рішення про перехід на літній час, у зв'язку з чим українськими залізницями припинено реалізацію квитків у сполученні з Білоруссю і Росією. Дані заходи необхідні, щоб виключити можливі конфліктні ситуації з пасажирами після переходу на літній час. Після того, як українська сторона прийме якесь рішення, розклад міжнародних потягів буде відкориговано, і продаж відновиться», - зазначили в Білоруській залізниці .

За інформацією білоруських залізничників, на даний час не можна придбати квитки на потяги до України з 30 березня в прямому сполученні і на деякі потягі, які йдуть транзитом через Україну до Росії з 29 березня.

На Білоруській залізниці також зазначили, що залізничне сполучення Білорусі з українськими містами користується найбільшим попитом у літні місяці.

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Як повідомляв УНІАН, Російські залізниці припиняють продаж квитків на потяги в напрямку до України з 30 березня поточного року у зв'язку з відсутністю остаточного рішення про перехід України в березні 2013 року на літній час.

«Укрзалізниця» повідомила про намір з 15 лютого почати попередній (за 45 діб) продаж квитків на міжнародні потяги, у тому числі й до Росії, на дати з 31 березня з урахуванням переходу України на літній час.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підготувало законопроект, згідно з яким пропонується запровадити час другого часового поясу (київський час) без щорічного переходу на «літній» час. Проектом закону на території України запроваджується час другого часового поясу (київський час) без щорічного переведення годинникової стрілки. Встановлення такого порядку числення часу спрямоване на «забезпечення поліпшення стану здоров'я громадян, підвищення працездатності населення, зменшення кількості аварій», стверджують в Мінекономрозвитку.

У січні 2013 року питання переходу на літній час знову обговорювалося в Мінекономрозвитку, проте остаточного рішення так і не було прийнято.