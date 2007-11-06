Низькі ціни на газ чреваті великими проблемами?

Політика заборони внутрішніх цін на природний газ може викликати проблеми з інвестиціями в газодобувну галузь і з подальшою підтримкою власного видобутку.

Таку думку в інтерв`ю кореспонденту УНІАН висловив начальник аналітичного відділу інвестиційної компанії Dragon Capital Андрій БЕЗП’ЯТОВ.

"Держава вільна робити зі своїми активами все, що вважає за потрібне. Є країни, де пальне коштує копійки, оскільки відбувається дотування держави. Але в нашій країні, де багато запасів газу важковидобувна, довгострокова політика заборони цін може спричинити проблеми з інвестиціями і з подальшим не тільки зростанням видобутку, а й можливо підтримкою поточних рівнів видобутку", – сказав він.

Також А.БЕЗП’ЯТОВ відзначив, що "в довгостроковій перспективі ціна на газ прагнутиме до європейських цін за мінусом витрат на транспортування і також може бути за мінусом часткової компенсації державою вартості газу за рахунок доходів від транспортування російського газу до Європи".

Водночас, як відзначив експерт енергетичних програм з питань нафти і газу Центру економічних і політичних досліджень імені О.Разумкова Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО, необхідною умовою адаптації економіки до газових цін є радикальне реформування існуючої моделі економіки.

За його словами, основні інвестиції необхідні в інфраструктуру і енергозбереження.

"Основна умова енергозбереження не на словах, а на ділі – це не збільшення державних інвестицій через бюрократичні структури, а формування цін за зрозумілими прозорими правилами без жодних преференцій кому б то не було. Тільки тоді, для того, аби "вижити", власники підприємств змушені спрямовувати великі кошти не тільки на особисті потреби, політику, створення власного іміджу, а й на впровадження нових технологій", – вважає експерт.

Також він додав, що "альтернативні види пального можуть динамічно дозволити розвивати собі країни, економіки яких перебувають на суттєво вищому ступені розвитку, ніж Україна. Однак відмовлятися від цього шляху не можна, хоча ілюзії можуть лише зашкодити. У період до 2030 року прогнозується, що навіть в країнах ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку, до якої входять 30 держав, – УНІАН) частка альтернативних видів палива не перевищить 20%, а вуглеводнева сировина все ще відіграватиме вирішальну роль".

У свою чергу, як відзначив директор американської консалтингової компанії East European Gas Analysis Михайло КОРЧЕМКІН, "українські ціни на газ вже досягли рівня, при якому окуповуються інвестиції в енергозбереження".

Довідка УНІАН. За даними звіту Євростату за 2006 рік, європейським рекордсменами з ціни природного газу, споживаного в побуті, є Данія. Середній данець платить за тисячу кубічних метрів газу 1115,1 євро, що в 2,3 раза перевершує середньоєвропейський показник (498,5 євро за тис. куб. м).

Вартість природного газу для домогосподарств України в 2007 році становить 339 грн. за тис. куб. м (близько 45 євро), що в 11 разів нижче за середньоєвропейський показник, розрахований Євростат.