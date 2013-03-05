Експерти вважають абсурдною ідею заборони валютних депозитів

«У даних ініціативах я не бачу системного підходу, це більше схоже на одиничний випад конкретного депутата, не погоджений з колегами. Скажімо так, ці законопроекти не нові, подібні ідеї вже давно обговорюються фахівцями. Але конкретно ці проекти законів випадають із загальної дискусії, дуже слабка в них аргументація. У нас 450 депутатів і кожен з них може кожен день подібні законопроекти ініціювати», - переконаний керівник відділу фінансових досліджень GfK Ukraine Дмитро Яблоновський.

На його думку, зазначені законопроекти через їх непрофесіоналізм викликали незаслужений ажіотаж.

Згоден з колегою, що зазначені законопроекти не несуть системного характеру, як єдина ініціатива влади, глава Комітету економістів, проректор Європейського університету Андрій Новак.

«Подібні ініціативи через їхню абсурдність важко коментувати. У мене ключове питання - яку мету переслідував Сігал, пропонуючи такі законопроекти? Як мені бачиться, це зроблено з міркувань самопіару, так як самі регіонали висловили незгоду з подібними ідеями. Але це не хороший спосіб прославитися, так як в сухому залишку ми отримуємо тривогу громадян », - говорить він.

На його думку, будь-якими заборонами доларизацію економіки не переможеш.

«Якщо займатися дедоларизацією економіки, то так це не робиться, потрібно ринок до відмови від інвалюти стимулювати, щоб люди працювали з гривнею. Заборонами тут нічого не вирішиш. Ну, як можна собі уявити, що сьогодні, коли у тисяч українців доларові депозити, взяти їх і заборонити? Що їм тоді робити - переводити в гривню? Україна так випаде з цивілізованого світу. Що стосується податку на депозити, то такі ідеї сьогодні у багатьох країнах виникають, подібним шляхом на тлі кризи влади намагаються наповнити державні бюджети. Але там йдеться про 1-2%, але ніяк не 25%. Це абсурд! », - зазначає економіст.

Потрібно сказати, що з позицією експертів солідарно і керівництво Нацбанку. «Керівництво НБУ висловлює стурбованість спробами політизування суто економічних питань. Згадані вище ініціативи, на жаль, є результатом недостатньо глибокого пророблення питань, по яких пропонуються законодавчі новації. Тому Національний банк України закликає політичних діячів ретельно аналізувати наслідки будь-яких законопроектів, внесених по банківській і фінансовій системі, і виходити у своїй діяльності з принципу однозначного пріоритету забезпечення стабільності фінансової системи країни і поваги до її громадянам », - сказано в повідомленні НБУ. НБУ підкреслює, що регулятор в цілому не підтримує вищезгадані ініціативи.

Нагадаємо, що раніше народний депутат фракції Партії регіонів, заступник голови парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Євген Сігал зареєстрував законопроекти, якими запропонував заборонити валютні депозити і ввести податок на банківські вклади в розмірі 25%.