З п'ятниці у Києві і області різко погіршиться погода
14:55, 20 березня 2013Суспільство
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22-23 березня у Києві та області очікується різке погіршення погоди.
В Києві - сильні хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру /
Фото : vk.com, Юля Кареліна
22-23 березня у Києві та області у зв'язку з переміщенням активного циклону очікуються складні погодні умови: сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 17-22 м/с, на дорогах ожеледиця.
Про це повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
23-25 березня прогнозується зниження температури повітря вночі до 9-14° морозу, вдень до 3-8° морозу.
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