Депутат пояснив, чого прагне, подаючи закон про аборти

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПР.

«Не йдеться про те, що я за аборти чи я проти абортів (як зараз пишуть деякі ЗМІ). Не про це мова», - зазначив депутат.

«В Україні зараз існує кримінальна відповідальність за проведення аборту особою, що не має спеціальної медичної освіти. Це ч. 1 ст. 134 Кримінального кодексу України. Інші види незаконного проведення аборту тягнуть за собою кримінальну відповідальність лише у разі настання тривалого розладу здоров'я, безпліддя або смерті потерпілого (ч. 2 ст. 134 ККУ). Тобто, суб'єктом злочину є лише особа, яка не має спеціальної медичної освіти, – це за чинною ст. 134 ККУ. Я вважаю, що виключення з числа суб'єктів незаконного аборту лікарів, акушерів, гінекологів, які проводять аборт з порушенням встановлених умов і порядку проведення такої операції, є необгрунтованим. І вважаю за доцільне в ст. 134 УК України взагалі не виділяти спеціального суб'єкта. Таким чином, всі, хто проводитиме переривання вагітності з порушенням умов і порядку - і баба-повитуха, і непрофільний лікар, і акушер-гінеколог, - підлягатимуть кримінальній відповідальності. Всі, хто проводитиме переривання вагітності з порушенням умов і порядку, підлягатимуть кримінальній відповідальності», - пояснив автор законопроекту.

«Не йдеться про те, що я встановлюю якісь заходи покарання, вони вже встановлені і відповідають міжнародній практиці. Це і штраф, і громадські роботи, і виправні роботи, а також обмеження свободи на певний термін. Я в це не втручаюся – це законодавець вже визначив, і це відповідає міжнародним нормам», - уточнив він.

«Питання щодо порядку і умов проведення операції штучного переривання вагітності регулюються рядом нормативно-правових актів. Це постанова КМУ від 15.02.2006 р. № 144 «Про реалізацію статті 281 ГКУ» (Перелік підстав, за наявності яких можливе штучне переривання вагітності, термін якої складає від 12 до 22 тижнів). Та Інструкція про порядок проведення операції штучного переривання вагітності, затверджена Наказом МОЗ України від 20.07.2006 р. № 508. Ці нормативно-правові акти були прийняті у зв'язку з переходом України на нові критерії перинатального періоду, живонароджуваності і мертвонароджуваності ВООЗ. Так, аборт ототожнюється з викиднем; викидень (аборт) - це народження плоду до повного 22 тижня вагітності», - звернув увагу депутат.

«Але практика показує, переривають вагітність і після 22 тижнів. І тут законодавець це не врахував. І виходить так: якщо відбулося незаконне проведення аборту після 22 тижнів - відповідальність не наступає. І будь-який адвокат зможе «вибілити» цю людину в суді», - зазначив він.

«У зв'язку з вищезгаданим, поза увагою кримінального закону залишається діяння - незаконне переривання вагітності більш як 22 тижні. Тому, оскільки аборт не охоплює переривання вагітності при її терміні більш як 22 тижні, ступінь суспільної небезпеки якої значно вищий, ніж при аборті, - пропонується внесення змін до ст. 134 КК: замінити термін «аборт» на словосполучення «переривання вагітності», - розповів депутат.

«Таким чином ми приводимо статтю у відповідність з міжнародною практикою щодо термінології і заповнюємо прогалину, яку допустив законодавець», - додав парламентарій.

При цьому В.Журавський підкреслив, що зніме з розгляду проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне переривання вагітності у разі негативної оцінки комітету: «Я подав закон тільки вчора. І профільним комітетом є Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Якщо за проект не проголосують (члени комітету) - я його зніму. Моя позиція така (щодо будь-якого законопроекту): якщо профільний комітет проти - то я його не вноситиму далі».

«Цей законопроект має на меті лише одне - захист здоров'я жінки, - підкреслив В.Журавський. - А також розширення межі відповідальності тих, хто незаконно перериває вагітність, приведення нашої термінології у відповідність з міжнародною», - додав парламентарій.

На цю тему: У Богатирьової кажуть, що заборона зробить із абортів бізнес

Як повідомляв УНІАН, у березні 2012 року глави Української греко-католицької церкви і Римо-католицької церкви звернулися до Верховної Ради України із закликом змінити законодавство і заборонити в Україні аборти.

За словами глави УГКЦ Святослава Шевчука, обумовлене таке звернення тим, що в Україні в середньому за рік в результаті абортів гинуть 2 мільйони ненароджених дітей. "За 20 років незалежної України ми свідомо і добровільно убили 40 мільйонів дітей, - підкреслив він. - Тобто за цей час перестала існувати така нація, як українці - 40 мільйонів. На тлі цієї цифри ті діти, які народилися за 20 років, - це які уціліли, це ті, яких випадково обійшла убивча рука батьків".

12 березня 2012 р. депутат від БЮТ Андрій Шкіль зареєстрував у ВР законопроект про заборону абортів.