Мінфін необережно спробував заощадити на дітях

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства фінансів України.

«На сьогодні навколо цієї теми багато дискусій, однак необхідно зауважити, що ні система, ні обсяги фінансування шкіл естетичного виховання, закладені в бюджеті, не зміняться», - йдеться в повідомленні.

Як підкреслили в Мінфіні, «і нехай батьки будуть заспокоєні, їх діти будуть ходити до шкіл естетичного виховання, а родинні бюджети не постраждають».

«Думка громадськості вже почута і вона стане ключовою у цьому питанні», - додали в Міністерстві фінансів.

При цьому у фінансовому відомстві зазначили, що в Міністерстві культури України працює робоча група з питань оптимізації мережі бюджетних установ у галузі культури і мистецтва, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

«Уряд працює у відкритому режимі і жодне рішення щодо зміни соціальної інфраструктури не приймається без залучення громадськості», - підкреслили в Мінфіні, додавши, що «уряд і надалі буде радитися з громадськими організаціями та з батьками при прийнятті таких соціально чутливих рішень».

Як повідомлялося, Міністерство фінансів направило лист Мінкультури, яким рекомендується підвищити плату за навчання у мистецьких школах та школах естетичного виховання до рівня собівартості. Це викликало обурення громадськості.

15 квітня у Міністерстві культури України запевнили, що плата за навчання у школах естетичного виховання для дітей точно не буде підвищена до кінця цього навчального року.

Як сказав начальник відділу аналізу та прогнозування діяльності навчальних закладів Мінкультури Іван Походзей, лист Мінфіну щодо переведення на самоокупність шкіл естетичного виховання від 28 січня 2013 року наразі не має ніякої сили і має бути погоджений з багатьма відомствами. І.Походзей пояснив, що Мінкультури є центральним органом у галузі культури та мистецтв і виробляє стратегію та державну політику в цьому напрямку, тому його позиція у цьому гострому питанні буде домінуючою.

Він додав, що навіть незначне підвищення вартості навчання у мистецьких школах та гуртках призводить до відтоку певного відсотку дітей, тому, на його думку, такі заходи не мають відбуватись.

І.Походзей зазначив, що 29 грудня 2012 року Міністерство фінансів вже пропонувало у 4 рази підвищити плату за навчання у мистецьких школах, але Мінкультури заблокувало ухвалення цього рішення.

За словами голови Всеукраїнської ради директорів шкіл естетичного виховання Олександра Шаліта, собівартість навчання однієї дитини у мистецькій школі в середньому по Україні становить мінімум 1300 грн на місць, а у Києві ця цифра не рідко сягає близько 3 тис. грн. Він підкреслив, що таке підвищення цін є недопустиме.