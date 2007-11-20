Придніпровська залізниця на новорічні свята призначила 6 додаткових потягів

Перелік маршрутів

Придніпровська залізниця призначила на новорічно-різдвяні свята 6 щоденних додаткових пасажирських потягів кримсько-московського напрямку. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ПЗ. Пасажирський потяг №204/203 Севастополь-Москва курсуватиме з 27 грудня 2007 р. по 15 січня 2008 р.; №208/207 Сімферополь-Москва - з 26 по 30 грудня цього року; №292/291 Сімферополь-Москва - з 27 по 31 грудня; №26/25 Євпаторія - Москва - з 25 грудня по 12 січня; №70/69 Бердянськ - Москва - з 25 грудня по 12 січня; №212/211 Феодосія - Москва - з 25 грудня по 12 січня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter