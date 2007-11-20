Придніпровська залізниця на новорічні свята призначила 6 додаткових потягів
15:37, 20 листопада 2007Суспільство
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Перелік маршрутів
Придніпровська залізниця призначила на новорічно-різдвяні свята 6 щоденних додаткових пасажирських потягів кримсько-московського напрямку.
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ПЗ.
Пасажирський потяг №204/203 Севастополь-Москва курсуватиме з 27 грудня 2007 р. по 15 січня 2008 р.;
№208/207 Сімферополь-Москва - з 26 по 30 грудня цього року;
№292/291 Сімферополь-Москва - з 27 по 31 грудня;
№26/25 Євпаторія - Москва - з 25 грудня по 12 січня;
№70/69 Бердянськ - Москва - з 25 грудня по 12 січня;
№212/211 Феодосія - Москва - з 25 грудня по 12 січня.
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