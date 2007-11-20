Придніпровська залізниця на новорічні свята призначила 6 додаткових потягів

15:37, 20 листопада 2007
Суспільство
556

Перелік маршрутів

Придніпровська залізниця призначила на новорічно-різдвяні свята 6 щоденних додаткових пасажирських потягів кримсько-московського напрямку.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ПЗ.

Пасажирський потяг №204/203 Севастополь-Москва курсуватиме з 27 грудня 2007 р. по 15 січня 2008 р.;

№208/207 Сімферополь-Москва - з 26 по 30 грудня цього року;

№292/291 Сімферополь-Москва - з 27 по 31 грудня;

№26/25 Євпаторія - Москва - з 25 грудня по 12 січня;

№70/69 Бердянськ - Москва - з 25 грудня по 12 січня;

№212/211 Феодосія - Москва - з 25 грудня по 12 січня.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter