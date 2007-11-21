На Рівненщини відкрито пам’ятник загиблим воїнам УПА та Червоної Армії

У селі Тростянець Костопільського району на Рівненщині відкрито пам’ятник загиблим мешканцям цього села, які боролися за волю України під різними знаменами.

Як повідомив кореспонденту УНІАН один з ініціаторів спорудження пам’ятника, депутат Рівненської міськради Сергій КРИЧИЛЬСЬКИЙ, на монументі викарбувані імена майже 90 загиблих мешканців села. Пам’ятник встановлено на Козацькому кургані, що неподалік місцевого Свято-Михайлівського храму.

За його словами, внаслідок пошукових робіт вдалося встановити, що більшість односельців, чиї імена викарбувані на пам’ятнику, воювали в Українській Повстанській Армії, але є і багато прізвищ колишніх воїнів Червоної Армії.

С.КРИЧИЛЬСЬКИЙ зазначив, що місце біля Свято-Михайлівської церкви було обране не випадково, адже саме тут у 1943-му році повстанці на чолі з командиром УПА-Північ Климом Савуром освячували зброю. Був освячений у цьому храмі і Прапор Холодного Яру - символ національно-визвольних змагань 1918-20 років.

Як повідомив на урочистому мітингу з нагоди відкриття пам’ятника екс-губернатор Рівненщини, голова обласної організації Української народної партії Василь ЧЕРВОНІЙ, існує історична паралель цієї події, адже у 1651 році Богдан Хмельницький перед битвою під Берестечком у Свято-Михайлівському храмі села Острів також освячував зброю та козацькі клейноди.