Переговори у Москві зірвано: голова ”Нафтогазу” терміново повертається до Києва

Делегація Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» під головування голови Правління компанії Євгена БАКУЛІНА змушена передчасно призупинити переговори з ВАТ «Газпром» щодо постачання природного газу до України на 2008-2010 роки.

Є.БАКУЛІН терміново прибуває до Києва через загрозу блокування податковими органами України роботи компанії силовим шляхом, повідомили УНІАН у прес-центрі НАК “Нафтогаз України”.

У повідомленні зазначається, що на сьогоднішній день «Нафтогаз України» володіє інформацією щодо можливого силового захоплення адміністративної будівлі податковими органами України з метою адміністративного арешту діяльності компанії.

"За наявною інформацією, податківці мотивують свої наміри наявністю непогашеної заборгованості НАК «Нафтогаз України» перед державним бюджетом у розмірі 89 млн. грн. Ця заборгованість виникла наприкінці першого кварталу 2006 року, коли компанією керував Олександр БОЛКІСЄВ", - відзначено у повідомленні.

Компанія звертає увагу на неадекватність мети та засобів досягнення цілей Державною податковою адміністрацією.

"Зневажливе ставлення податківців до компанії під час надважливих для країни переговорів ставить під загрозу нормальні ділові відносини «Нафтогазу України» з партнерами, та суттєво погіршує імідж України перед міжнародними інвесторами", - наголошено у повідомленні.

Компанія також нагадує, що з 2005 року податковий тягар на газову галузь зростає з кожним роком і сягне у 2007 році майже 20 млрд. грн. (у порівнянні з 5,7 млрд. грн. у 2004-му). Це унеможливлює повноцінний розвиток «Нафтогазу України». Податкові зобов’язання мають бути зменшені з 30% до 11-12% від річного обороту компанії.