Долар на міжбанку зріс до максимуму за останні півроку

Так дорого американська валюта не коштувала з 7 листопада минулого року, коли її котирування досягли 8,17-8,181 грн. Останній сплеск подорожчання долара почався після травневих свят, коли іноземна валюта підвищилася в ціні в середньому на три копійки. Готівковий ринок рухався у фарватері цього тренду: за даними finance.ua, з початку місяця долар подорожчав на чотири копійки, і зараз його середня вартість в обмінних пунктах складає 8,12 / 8,16 грн.

Зростання курсу долара є короткостроковим явищем, оскільки пов'язане зі збільшенням попиту на іноземну валюту з боку акціонерів прибуткових компаній. Традиційно, у травні іноземні інвестори купують валюту для виведення отриманих дивідендів, повідомляє Комерсант-Україна.

"Це пов'язано з ситуативними покупками валюти компаніями-нерезидентами для виплати дивідендів. Є також деяка спекулятивна складова, оскільки гривневої ліквідності на ринку дуже багато", - пояснює член правління-скарбник "Дочірнього банку Ощадбанку Росії" Дмитро Золотько. Дійсно, з 8 травня залишки на коррахунках зросли майже на 7 млрд грн, а вартість добових кредитів впала до всього 1,9%.

Як правило, дивіденди виплачують "дочки" іноземних компаній або компанії з великими іноземними акціонерами. Наприклад, про намір виплатити дивіденди акціонерам заявляли в "Миронівському хлібопродукті" (на суму $ 120 млн), а також у "Мілкіленд", де не назвали суму виплат. Великі дивіденди також може виплатити компанія "Київстар", прибуток якої в 2012 році склав 4,09 млрд грн.

Експерти впевнені, що приводів для побоювань немає, оскільки найближчим часом гривня відіграє втрачені копійки. "Банки з іноземним капіталом не будуть виплачувати великі дивіденди в цьому році, тому попит на валюту тимчасовий і слабкий. Ми очікуємо, що до кінця травня долар може подорожчати ще на кілька копійок", - відзначає скарбник одного з великих банків. "Не думаю, що ми далеко підемо від курсу 8,16 грн / $. Максимум долар подорожчає ще на одну копійку", - очікує Дмитро Золотько.

Учасники ринку впевнені, що після травневих виплат ситуація на валютному ринку стабілізується. "До серпня серйозних коливань ми не очікуємо. На початок періоду відпусток пропозиція валюти традиційно має зрости при помірному попиті", - говорить член правління, директор з фінансових ринків Креді Агріколь Банку Вадим Ганах. Головним чинником для зниження попиту і вартості валюти буде відсутність спекуляцій на валютному ринку. "Ситуація залишиться незмінною, хоча невеликий сплеск попиту на валюту може спостерігатися на початку літа і восени. Однак ці сплески будуть набагато слабкішими, ніж раніше, оскільки спекулятивна складова валютних операцій населення значно знизилася. Різкі рухи на ринку можуть бути тільки результатом надзвичайних подій у світі або спекулятивних провокацій на ринку ", - переконаний аналітик Укрсоцбанку Тантелі Ратувухері.