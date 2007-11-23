У Києві до 2011 року побудують шість нових автостанцій

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Згідно з розпорядженням, до 2011 року у місті побудують Бориспільську, Броварську, Вишгородську, Гостомельську, Житомирську та Одеську автостанції.

Замовником розробки проектно-кошторисної документації визначено комунальне підприємство «Київпастранс».

Більшість станцій планується розташувати у межах пішохідної досяжності від метрополітену, трамвайних і тролейбусних маршрутів.

Зараз у Києві функціонує сім автостанцій, а саме: шість автостанцій, підпорядкованих ДП «Київпассервіс», – Центральний автовокзал, «Дарниця», «Поділ», «Південна», «Дачна», «Полісся», та автостанція «Видубичі», підпорядкована КП «Київпастранс». Сьогодні вони не мають можливості забезпечити відправку необхідної кількості автобусів міжміського та приміського сполучення, адже за добу до столиці прибуває приблизно 24 тисячі 276 вантажних автомобілів (з них автобусів – 10 тисяч 404 одиниці), тоді як щоденна можливість автостанцій міста по забезпеченню відправки автобусів становить приблизно 2 тисячі 900 одиниць.