ЗМІ: «Потопельники» з Європи вже продаються на українських авторинках

«Після підняття мит «потопельники» стали подарунком. Наші співвітчизники купують їх за копійки і перепродують тут», - сказав Сегодня глава прес-служби «Дорожнього контролю» Єгор Воробйов.

Очевидці кажуть, на кордоні черги з автомобілевозів. Завозять машини десятками. З чуток, більшість з них, тонули в Європі, правда підтвердити це з одного погляду не можна. «Ми стояли в черзі на україно-польському кордоні та поспілкувалися з водіями автовозів. Ті розповіли, що багато побували під водою в Чехії, Німеччині, Австрії», - каже водій Олександр. За його словами, «Лексус» - «потопельник» в Чехії зараз продають за кілька тисяч євро. «У нас піде в рази дорожче», - каже Олександр.

Збільшення кількості ввезених авто підтвердили і в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, правда точних цифр поки немає. Як нагадав нам генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко, таке вже було - після повені 2002 року. Тоді українці також «повелися» на дешеві іномарки з «сюрпризом».

Машина може стихнути через відмову системи управління двигуном, а електропроводка - запалати в результаті замикання. Може барахлити запалювання і пропадати звуковий сигнал.

Офіційні дилери від «потопольників» відхрещуються. «Японські машини йдуть через Іспанію і Англію, де не було повені, тому ніякого ризику немає, - сказав нам співробітник салону Дмитро Дмитрієв. - Під водою побували автомобілі на складах в Німеччині, Чехії, Словаччині. Але вони застраховані від потопу, і жоден виробник їх у продаж не пустить». Але на практиці страховик, сплативши збиток, забирає машину і може продати її кому завгодно. Цим користуються «сірі» дилери, скуповуючи їх і реалізуючи зі знижкою як нібито ввезені до введення мита. Насторожити повинна ціна - на 25-30% нижча звичайної. Більшість таких машин відразу йде на запчастини: без побоювання можна брати кузовні деталі, скло, ліхтарі і будь-яке «залізо» для ходової.

Майстер сервіс-центру Максим Колков розповів, як відразу визначити, що машина побувала під водою, навіть якщо її відреставрували і двигун працює прекрасно, а передачі включаються легко.

1. Затхлий запах у салоні, який нерідко маскують ароматизатором; розводи на обшивці.

2. Запітніння приладової панелі, фар, габаритів, поворотів та наявність піску під ними.

3. Дротяний каркас під сидінням іржавий або змащений солідолом для приховування іржі.

4. Наявність піску на верхній оббивці багажника - зазвичай її чистять неякісно, ​​в надії, що покупець туди не полізе.

5. Тіна і пісок під ущільнювачами дверей, звукоізоляцією, в речовому ящику, попільничках салону або навпаки - надто чисто вичищений салон уживаної машини.

А його колега Андрій Шкребків впевнений, що якщо у «потопельника» повністю розібрати салон, аж до зняття обшивки, і ретельно просушити, поміняти всю електроніку, вона буде служити безвідмовно. Головне - щоб у підсумку ремонт не обійшовся дорожче, ніж покупка такої ж нової машини.