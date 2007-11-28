Міліція обнишпорила ЦУМ, тепер шукає «мінера»

13:37, 28 листопада 2007
Суспільство
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Дзвонили з приміщення універмагу

Міліціонер біля будівлі ЦУМу. Сьогодні близько 11 години ранку надійшло повідомлення, що в Києві на Хрещатику замінували Центральний універмаг. 28 листопадаСьогодні вранці невідомий, зателефонувавши до міліції, поінформував про замінування будівлі ЦУМу, який знаходиться на Хрещатику.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Києві, дзвінок надійшов о 10.26, як було встановлено, з телефона-автомата, який знаходиться на другому поверсі універмагу.

Після отримання цього повідомлення з будівлі універмагу було евакуйовано співробітників та відвідувачів. Після перевірки, за результатами якої вибухівки виявлено не було, роботу ЦУМу відновлено.

Міліція вживає заходів з розшуку зловмисника.

 

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