Міліція обнишпорила ЦУМ, тепер шукає «мінера»

Сьогодні вранці невідомий, зателефонувавши до міліції, поінформував про замінування будівлі ЦУМу, який знаходиться на Хрещатику.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Києві, дзвінок надійшов о 10.26, як було встановлено, з телефона-автомата, який знаходиться на другому поверсі універмагу.

Після отримання цього повідомлення з будівлі універмагу було евакуйовано співробітників та відвідувачів. Після перевірки, за результатами якої вибухівки виявлено не було, роботу ЦУМу відновлено.

Міліція вживає заходів з розшуку зловмисника.