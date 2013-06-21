Нацбанк підвищив норми резервів для валюти

Про це Нацбанк повідомив на своєму офіційному сайті.

На тему: Нацбанк дозволить ЄБРР кредитування в гривні

Згідно з повідомленням, з 1 липня поточного року норматив обов'язкового резервування за вкладами фізичних осіб на запитання і на поточних рахунках в іноземній валюті збільшується до 15% з 10%, за короткостроковими коштами юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті – до 10% з 9%, за залученими коштами від банків-нерезидентів і фінансових організацій-нерезидентів в іноземній валюті (окрім російських рублів) – до 5% з 3%.

Нормативи резервування за вкладами юридичних осіб на запитання і на поточних рахунках, а також за довгостроковими вкладами юридичних і фізичних осіб у валюті залишилися без змін і становлять 10% і 5% відповідно. Норми резервів за всіма видами залучених коштів у національній валюті, а також за коштами, залученими від банків-нерезидентів і фінансових організацій-нерезидентів в російських рублях, також не змінилися і залишаються на нульовому рівні.

Водночас регулятор знизив обсяг сформованих обов'язкових резервів, який банки мають перераховувати на окремий рахунок в НБУ, до 40% з потрібних раніше 50%.

Як повідомляє Нацбанк, відповідні зміни затверджені правлінням НБУ у постанові №241 від 20 червня, яке набирає чинності 1 липня.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Нацбанку, загальний обсяг залишків банківських депозитів у травні зріс на 0,6% - до 604,9 млрд грн за рахунок приросту залишків коштів у національній валюті, які за місяць зросли на 1,4%, тоді як в іноземній валюті залишки коштів на депозитних рахунках знизилися на 0,5%.

Разом з тим, у травні поточного року Національний банк продовжив до 19 жовтня вимоги з обов'язкового продажу 50% валютної виручки резидентів від зовнішньоекономічних контрактів (постанова НБУ №164) і щодо обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними торговими операціями до 90 календарних днів (постанова НБУ №163).