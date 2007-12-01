Художники-в`язні надали свої роботи для виставки, присвяченої ВІЛ/СНІД

У виправній колонії №14 сьогодні відкрилася виставка художніх робіт, присвячена Дню солідарності з людьми, хворими на СНІД. На вернісажі представлено 35 пейзажів, портретів і ікон, виконаних сімома самодіяльними художниками, які відбувають термін покарання, передає кореспондент УНІАН.

Допомогу в організації виставки надали громадські організації «Дорога до дому» і «Життя плюс», які співпрацюють з установами пенітенціарної системи. Прагнучи створити в установі атмосферу толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих осіб, активісти цих організацій організовують тренінги, проводять консультації з проблем ВІЛ/СНІДу, надають разові станки, зубні щітки, презервативи.

За висвітлення в пресі теми ВІЛ/СНІДу в`язень колонії Андрій РЕВЕНЮК сьогодні нагороджений грамотою «Голос надії», встановленою всеукраїнською газетою «Не улетай» для непрофесійних журналістів.