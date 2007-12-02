У Луганську за борги відключають насосні станції, що забезпечують місто водою

Луганське енергетичне об’єднання (ЛЕО) розпочало відключення від електроенергії об’єктів комунального підприємства «Компанія «Луганськвода».

Як передає кореспондент УНІАН, відключення пов’язані з боргами за спожиту електроенергію. Загальна сума боргу становить 94,5 млн. грн., у тому числі населення - 37,5 млн. грн., вугільних підприємств - 12,3 млн. грн., підприємств теплокомуненерго - 33,6 млн. грн.

Саме ці борги не дають можливості компанії «Луганськвода» розрахуватися вчасно за спожиту електроенергію.

Відтак, зараз позбавлені електроенергії низка насосних станцій компанії, через що, зокрема, центр Луганська вже з 29 листопада залишається без води.

Крім Луганська, у списку боржників такі міста, як Красний Луч, Свердловськ, Стаханов, Брянка, Антрацит, Первомайськ, Кіровськ та інші.