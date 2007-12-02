Новозеландські злодії скоїли «злочин проти нації»

Дев`ять рідкісних дорогоцінних орденів Вікторії, що вручаються за особливий героїзм в бою, викрадені з військового музею в Новій Зеландії.

Як передає Бі-Бі-Сі, крадіжку було скоєно в неділю вранці. Злодіям вдалося подолати всі бар`єри, в тому числі патруль охорони, камери спостереження і сигналізацію.

Влада Нової Зеландії оцінює викрадені нагороди в кілька мільйонів доларів, але стверджує, що їх нелегко продати.

Міністр оборони країни назвав крадіжку орденів «злочином проти нації».

Орден Вікторії є вищою військовою нагородою у Великобританії та країнах Співдружності.