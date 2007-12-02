Новозеландські злодії скоїли «злочин проти нації»
19:19, 02 грудня 2007Суспільство
810 0
Викрадено 9 орденів Вікторії
Дев`ять рідкісних дорогоцінних орденів Вікторії, що вручаються за особливий героїзм в бою, викрадені з військового музею в Новій Зеландії.
Як передає Бі-Бі-Сі, крадіжку було скоєно в неділю вранці. Злодіям вдалося подолати всі бар`єри, в тому числі патруль охорони, камери спостереження і сигналізацію.
Влада Нової Зеландії оцінює викрадені нагороди в кілька мільйонів доларів, але стверджує, що їх нелегко продати.
Міністр оборони країни назвав крадіжку орденів «злочином проти нації».
Орден Вікторії є вищою військовою нагородою у Великобританії та країнах Співдружності.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter