Вибух на шахті ім. Засядька: 5 людей загинули, 66 дістали поранення

П’ятеро людей загинули і шістдесят шість постраждали в результаті вибуху на шахті ім. Засядька, який відбувся 2 грудня. Про це повідомляє Остров з посиланням на прес-службу голови Донецької облдержадміністрації.

Вибух стався в той момент, коли на шахті зводилися перемички для ізоляції пласта L-1. За інформацією прес-служби, вибух відбувся в заперемиченій зоні .

У момент вибуху в шахті знаходилася 231 людина. П`ять рятувальників одержали смертельні травми.

О 0:40 з шахти було виведено на поверхню усіх людей.

Станом на 2:00 в медичних установах знаходяться 66 постраждалих.

В.о. віце-прем`єр-міністра Андрій Клюєв провів на шахті ім. Засядька засідання урядової комісії.