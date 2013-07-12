В Україні з'явився ще один банк

Національний банк України зареєстрував «Банк Авангард», повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк 5 липня видав фінансовій установі банківську ліцензію №267. Банк зареєстровано в м. Київ за адресою: вул. Прорізна, 8.

Інформація про власників банку і розмір статутного капіталу на сайті НБУ не наводиться.

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Як повідомляється, установи, що одержали банківську ліцензію, можуть надавати послуги із залучення вкладів юридичних і фізичних осіб, відкриття і ведення поточних і кореспондентських рахунків для клієнтів, а також з розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах і власний ризик. Вказані операції в іноземній валюті здійснюються на підставі відповідної генеральної ліцензії НБУ.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 липня 2013 року ліцензію Національного банку на здійснення банківських операцій мали 176 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.