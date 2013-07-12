На Донеччині чоловік з кувалдою пограбував поштове відділення

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Сніжнянського міського відділення міліції, правоохоронцям надійшло повідомлення від 60-річної жінки, яка розповіла про скоєння невідомим чоловіком нападу на поштове відділення, розташоване в одному з селищ міста. На місце події виїхали співробітники міліції, і громадянина, причетного до скоєного злочину, було встановлено і затримано.

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За словами начальника слідчого відділу міськвідділу міліції Віктора Гопіли, затриманим виявився 26-річний ніде не працюючий, раніше судимий житель міста Сніжне, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вирішив пограбувати пошту. Взявши з собою кувалду, він прийшов у зал поштового відділення і став погрожувати 55-річній завідуючій цього відділення розправою, вимагаючи гроші.

При цьому зловмисник почав бити її, завдаючи ударів молотком по голові і тілу, а потім взявся громити технічні засоби, що знаходяться в приміщенні. Потім, забравши 1,7 тис гривень та особисті речі потерпілої, зник з місця події.

Але незабаром він був затриманий співробітниками карного розшуку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням у приміщення), яка передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

В даний час у кримінальному виробництві проводяться слідчі дії, спрямовані на збір доказів та встановлення всіх обставин даного злочину. Зловмисник узятий під варту.