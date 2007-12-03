У Чугуєві прапорщик міліції впав з 9-го поверху

У Чугуєві Харківської області внаслідок падіння з 9-го поверху будинку загинув прапорщик міліції.

Як повідомив кореспонденту УНІАН Чугуївський районний прокурор Олександр БОНДАРЕНКО, трагедія сталась 29 листопада дня, поза службою прапорщика – помічника чергового міліцейської частини.

За його словами, характерних слідів насильства чи боротьби на тілі не виявлено. У крові загиблого слідів алкоголю експертиза не виявила.

Як зазначив А.БОНДАРЕНКО, ймовірно, це нещасний випадок. Зараз вирішується питання стосовно порушення кримінальної справи.