У Чугуєві прапорщик міліції впав з 9-го поверху
14:19, 03 грудня 2007Суспільство
832 0
У крові загиблого слідів алкоголю не виявлено
У Чугуєві Харківської області внаслідок падіння з 9-го поверху будинку загинув прапорщик міліції.
Як повідомив кореспонденту УНІАН Чугуївський районний прокурор Олександр БОНДАРЕНКО, трагедія сталась 29 листопада дня, поза службою прапорщика – помічника чергового міліцейської частини.
За його словами, характерних слідів насильства чи боротьби на тілі не виявлено. У крові загиблого слідів алкоголю експертиза не виявила.
Як зазначив А.БОНДАРЕНКО, ймовірно, це нещасний випадок. Зараз вирішується питання стосовно порушення кримінальної справи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter