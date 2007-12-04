Стандарти безпеки і якості продуктів в Україні давно застаріли

Державний комітет з питань технічного регулювання і споживчої політики (Держспоживстандарт) вказує на необхідність розробки нових вимог до безпеки і якості продукції, визначених Законом «Про безпеку і якість продуктів харчування».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в УНІАН заявив начальник Науково-дослідного центру випробування продукції при Держспоживстандарті Володимир СЕМЕНОВИЧ.

За його словами, в даний час як основний нормативний документ з якості продукції використовуються застарілі «Медико-біологічні вимоги до якості і безпеки харчових продуктів», розроблені і затверджені в 1989 році, тоді як Законом «Про безпеку і якість продуктів харчування» на Міністерство охорони здоров`я була покладена функція розробки нових стандартів. В.СЕМЕНОВИЧ зазначив, що МОЗ дотепер не розробило відповідний документ.

При цьому, за його словами, застарілий нормативний акт містить перелік пестицидів, який не враховує збільшення видів засобів захисту рослин, що використовуються у виробництві продукції рослинництва останнє двадцятиріччя.

Крім того, В.СЕМЕНОВИЧ вказав на недоцільність скасування обов`язкової сертифікації імпортних продуктів харчування і звуження переліку обов`язкової сертифікації вітчизняних продуктів харчування, що було здійснене в рамках процесу вступу України до Світової організації торгівлі. Фахівець зазначив, що вибіркові дослідження наукового центру при Держспоживстандарті показали, що багато продуктів не відповідають стандартам якості, а деякі несуть загрозу здоров`ю громадян. Як приклад В.СЕМЕНОВИЧ навів факти підвищеного вмісту фосфороорганичних пестицидів і нітратів у винограді походженням з Туреччини та Італії, а також у зелені, що імпортується з Польщі, Грузії, Туреччини, Латвії та інших країн.

«Головне, у нас немає дієвого законодавства про відповідальність виробників, постачальників і імпортерів продукції, тому що сьогодні ті штрафні санкції, які передбачені законами, - вони смішні», - сказав експерт, зазначивши при цьому, що в Європі законодавством така відповідальність регламентується більш жорстко.