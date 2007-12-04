Міліцейські «перевертні» пограбували віце-президента ФК «Зоря» на $9,9 млн.

Вчора в УМВС Київської області повідомили про одну з найбільших крадіжок готівки. Мікроавтобус, у якому імовірно перевозили $9,9 млн., що належали віце-президентові луганського футбольного клубу "Зоря" Олександрові Єгорову, захопили троє невідомих, одягнених у форму інспекторів ДАІ. Міліція порушила кримінальну справу за фактом пограбування. Втім, за словами в.о. міністра внутрішніх справ Михайла Корнієнка, слідство досі сумнівається, що гроші взагалі існували, пише сьогодні "Коммерсантъ-Україна".

За словами начальника ЦЗГ УМВС Миколи Жуковича, 29 листопада в районі села Іванкова мікроавтобус Volkswagen Transporter, в якому знаходився водій і два пасажири, був зупинений невідомими, одягненими у форму співробітників ДАІ. "Погрожуючи предметами, схожими на автомати, вони примусили потерпілих вийти з машини і зв`язали їх. Потім дістали з салону гроші, сіли в свою машину, схожу на патрульну, і виїхали, - розповів пан Жукович.– Вранці наступного дня, коли зв`язаним вдалося звільнитися, вони подзвонили в міліцію, і ми все зафіксували". За кермом мікроавтобуса, за даними слідства, був уродженець міста Краснодон Луганській області, такий собі Шевельов. З ним були ще один житель Краснодону на прізвище Баютін і киянка Альохіна, офіційно всі безробітні. Прибулим на місце події співробітникам правоохоронних органів вони заявили, що гроші належать віце-президентові луганського футбольного клубу "Зоря" Олександру Єгорову. Одночасно з цим в міліцію надійшла заява про крадіжку і від самого Олександра Єгорова. Микола Жукович повідомив, що "за словами керівника футбольного клубу, гроші були виручені ним після продажу нерухомості в Києві".

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 187 КК ("пограбування, здійснене за попередньою змовою групою осіб"). Втім, виконуючий обов`язки міністра внутрішніх справ Михайло Корнієнко в розмові з кореспондентом Ъ заявив, що "справа є дуже туманною". "Найстрашніше, що ті, у кого нібито забрали гроші, безумовно не говорять нам правду, - сказав пан Корнієнко.– У міліції немає упевненості не тільки в тому, що гроші пропали саме таким чином, як вони говорять, але і в тому, що вони дійсно існували". За його словами, в даний момент слідство встановлює, чи законно були одержані вказані кошти самим потерпілим, а також особи людей, які могли мати доступ до уніформи Державтоінспекції. "Ми знаємо, що під час пограбування на тій ділянці траси не було заплановано ніяких тимчасових постів або рейдів наших співробітників", - відзначив Михайло Корнієнко.

Зв`язатися з Олександром Єгоровим журналістам вчора не вдалося, не відповідали на телефонні дзвінки і в прес-службі ФК.