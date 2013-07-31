Головне за день: огляд топ-новин
Росія продовжує "кошмарити" українську продукцію. Європа вимагає звільнення Тимошенко. Ректора Мельника привезуть до суду примусово.
Детальніша інформаційна картина дня - в нашому огляді:
ВВП України у другому кварталі 2013 року впав на 1,1%
ВВП України у другому кварталі 2013 року порівняно з другим кварталом 2012 року знизився на 1,1% (у постійних цінах 2007 року).
Предстоятель УГКЦ: Церква повинна не датися владі
Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук наголошує, що «політика – це не є роль священика».
Москаль: Міліція фактично стала співучасником вбивства мера Феодосії
Ситуація зі зброєю, з якої вбили мера Феодосії, є ще одним доказом замовності вбивства, вважає Москаль.
Росія не зупинилась на «Рошен» - перевіряє українську продукцію з борошна
Росспоживнагляд у даний час проводить перевірку кондитерської продукції з борошна українських виробників. Експерти попереджають, що ситуація з Roshen - це тільки квіточки.
УДАР вимагає відставки Табачника у зв’язку з корупційними скандалами
Партія «УДАР» звинувачує міністра освіти і науки Дмитра Табачника у руйнуванні системи освіти, зростанні рівня корупції у вишах і вимагає його відставки.
Мельника до суду привезуть примусово
Печерський райсуд Києва постановив застосувати примусовий привід підозрюваного в отриманні хабара ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника на судове засідання 1 серпня. У свою чергу, Яценюк вбачає у скандалі з Мельником спробу відправити Азарова у відставку.
Захист Тимошенко звернеться до Верховного Суду у газовій справі
Найближчими днями захист екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко звернеться до Верховного Суду України з вимогою скасувати вирок у газовій справі.
Україна просить Росспоживнагляд про негайну зустріч щодо Roshen
Україна звернулася до Росспоживнагляду з проханням про зустріч для вирішення питання щодо поставок продукції Roshen.
У Луцьку за кілька годин випало дві місячні норми опадів
У Луцьку 30 липня випало дві місячні норми опадів.
У Європарламенті вимагають звільнення Тимошенко на підставі рішення ЄСПЛ
«Справа лідера української опозиції Тимошенко є символом вибіркового правосуддя в Україні», - заявив Брок