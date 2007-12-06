Сьогодні - 16-а річниця Збройних Сил України

Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор ЮЩЕНКО привітав військовослужбовців і ветеранів ЗСУ з нагоди 16-ї річниці Збройних Сил України.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, у вітанні йдеться: “Шістнадцять років тому розпочалося відродження національного війська, осяяне давніми й славними традиціями перемог давньоруських князів, козацьких гетьманів, січових стрільців, полководців часів Другої світової війни.

Ми складаємо глибоку шану кожному, хто боронив нашу землю від ворожих посягань. Висловлюю вдячність всім, хто захищає Україну сьогодні, хто примножує славу української зброї і авторитет нашої держави достойною участю в міжнародних миротворчих операціях”.

Президент також наголосив, що Україна створює сучасну високопрофесійну, належним чином оснащену і забезпечену армію, спроможну адекватно протистояти всім новітнім викликам національній і міжнародній безпеці.

“Найголовніше завдання для всіх політичних сил і суспільства вцілому – забезпечити повне сприяння досягненню цієї мети. Держава повинна докласти всіх зусиль, щоб і ті, хто захищає її безпеку сьогодні, і ветерани відчували надійну підтримку і турботу”, - наголошується у привітанні.

Глава держави також висловив переконання, що питання підвищення боєздатності армії, її кардинального технічного переоснащення, забезпечення гідного рівня життя військовослужбовців знайдуть широку підтримку у суспільстві.

“Упевнений, що українське військо завжди сумлінно виконуватиме покладені на нього завдання з оборони нашої країни і міжнародної співпраці, спрямованої на досягнення миру й стабільності у світі”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО і побажав військовослужбовцям та ветеранам ЗСУ міцного здоров’я, добра і успіхів.