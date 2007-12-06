Довгий: рішення Київради про газети буде ветоване

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ вважає рішення Київради про ліквідацію друкованих комунальних ЗМІ емоційним і переконаний, що воно буде ветоване.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після завершення засідання сесії Київради.

«Тепер стосовно юридичних наслідків: ніяких юридичних наслідків зазначений проект рішення не буде мати, оскільки я переконаний, що на нього буде накладено вето», - сказав О.ДОВГИЙ.

За його словами, у випадку, коли засновнику не подобається колектив видання або редакційна політика його керівництва, то мова має йти про зміну відповідного трудового колективу чи керівництва, а не про ліквідацію ЗМІ, тим паче, що це видання, які мають багаторічну історію і бренди, як, наприклад,газета «Вечірній Київ».

Крім того, О.ДОВГИЙ наголосив, що зазначені видання не є власністю депутатів, а є власністю територіальної громади Києва, і приймати рішення розчерком пера про ліквідацію газет безглуздо. Навіть якщо, на його переконання, приймається рішення про те, що Київрада буде користуватися некомунальними ЗМІ, то варто продати комунальні видання на аукціоні.

«З точки зору емоції, яка була у залі, я цілком її поділяю і вважаю, що це повинно бути таким останнім сигналом для редакційного колективу кожного з видань, про які сьогодні йшлося», - додав О.ДОВГИЙ.

У свою чергу член фракції «Наша Україна» Олександр ЧЕРНІКОВ висловив думку, що рішення Київради про ліквідацію комунальних друкованих ЗМІ може бути не підписано Київським міським головою і до цього питання Київрада ще може повернутися.

Водночас він зазначив, що у багатьох європейських країнах комунальних ЗМІ уже давно немає, тому в сьогоднішньому рішенні Київради він не бачить нічого поганого.

На запитання журналістів, що у такому випадку буде з Київським медіа-холдингом, до якого мали увійти також газета «Хрещатик», «Вечірній Київ» та «Українська столиця», О.ЧЕРНІКОВ відповів, що точно у його складі залишаться комунальні теле- і радіокомпанії.

Він також пояснив, що фінансування друкованих ЗМІ буде продовжено протягом першого півріччя наступного року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 грудня, Київрада прийняла рішення про ліквідацію у першому півріччі 2008 року комунальних підприємств «Редакція газети «Вечірній Київ», газети Київради «Хрещатик» та газети «Українська столиця». Депутати також вирішили до 1 квітня наступного року розробити пропозиції щодо видання інформаційного бюлетеня Київради з метою інформування територіальної громади столиці про підготовку прийняття та контроль виконання рішень міської ради.