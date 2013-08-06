Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня – в нашому огляді:

Білорусь не відмовиться від українського шоколаду

Білорусь не заборонятиме реалізацію на території республіки продукції української кондитерської фабрики Roshen, повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Гаєвський. Як відомо, Росспоживнагляд заявив про порушення з якості та безпеки і заборонив ввезення в РФ кондитерських виробів Roshen. У повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України заявили, що Україна наполягає на якнайшвидшому початку переговорів з Російською Федерацією з приводу заборони ввезення продукції Roshen на територію РФ. Натомість Росспоживнагляд продовжує перевірку українського шоколаду, при цьому виявлено, що більш як 90% досліджених зразків продукції не відповідають нормативним вимогам, повідомляє офіційний сайт відомства.

У МВС знайшли заміну звільненому після «врадіївських подій» Парсенюку

У Миколаєві представили нового начальника облуправління МВС Сєднєва, призначеного замість звільненого після “врадіївських подій” Парсенюка. 44-річний полковник Сєднєв раніше очолював Донецьке міське управління міліції. Під час представлення Дубовик поставив завдання для нового керівника Миколаївської обласної міліції — відновити довіру населення до правоохоронних органів.

СБУ не бачить ознак держзради у зверненні 148 нардепів до польського Сейму

Служба безпеки України не бачить ознак державної зради у зверненні 148 депутатів Верховної Ради до Сейму Польщі із проханням визнати Волинську трагедію геноцидом польського народу. Як повідомляв УНІАН, 12 липня Сейм Польщі більшістю голосів ухвалив заяву до 70-ї річниці Волинської трагедії, у якій назвав ті події "етнічною чисткою з ознаками геноциду". Раніше 148 із 450 депутатів Верховної Ради України підписали лист до депутатів польського Сейму, в якому закликали визнати Волинську трагедію «геноцидом» поляків. Звернення підписали 119 депутатів від Партії регіонів, 23 – від КПУ та 6 позафракційних.

П'ятеро людей загинули при аварії на хімічному концерні в Горлівці

У ході капітального ремонту заводу № 1 концерну «Стирол» (Донецька обл.), який входить до холдингу Ostchem, який об'єднує підприємства азотної хімії Group DF, стався викид газу аміаку. За інформацією Департаменту охорони здоровʼя Донецької обласної державної адміністрації станом на 17.50, під час викиду постраждали 20 осіб, 5 людей загинуло. СЕС Горлівки після аварії перевищення гранично допустимої концентрації аміаку не виявила, натомість жителі скаржаться на запах аміаку і закривають вікна.

Адвокат: У справі про «врадіївських гвалтівників» буде двоє потерпілих

"Окрім Крашкової, в деяких епізодах також потерпілим виступатиме Сергій Рябіненко, оскільки стосовно нього для приховування злочину застосовувалися незаконні дії з боку керівництва Врадіївського райвідділу міліції. В інших епізодах – він буде підозрюваним. Все це досліджуватиметься в ході судового процесу», - зазначила адвокат.

На Фукусімі радіоактивні води пробили захисний бар'єр

На АЕС у Фукусімі забруднені радіоактивними речовинами води пробили захисний бар'єр, заявило японське Управління з ядерного регулювання. Повідомляється, що об'єм вод, що просочуються в океан, може найближчим часом різко зрости.

«Яєчний інцидент» у Луцьку: В Польщі визнали, що винна охорона Коморовського

Бюро охорони уряду Польщі допустило помилки при описі процедур і підготовці охоронців для польського президента Броніслава Коморовського, якому під час візиту до Луцька розбили на плечі яйце, визнало у вівторок МВС.