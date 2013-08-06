СБУ не бачить ознак держзради у зверненні 148 нардепів до польського Сейму

«Встановлено відсутність в діях народних депутатів України жодної з форм державної зради та прямого умислу, направленого на заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, що є обов’язковими ознаками злочину «державна зрада», – повідомили в СБУ на запит Тиждень.ua.

«У зв’язку з викладеним, дії народних депутатів України по зверненню до Сейму Республіки Польща не містять ознак злочину, передбаченого ст. 111 КК України, а є лише висловленням окремої думки групи народних депутатів України щодо трагічних історичних подій», – зазначає СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Сейм Польщі більшістю голосів ухвалив заяву до 70-ї річниці Волинської трагедії, у якій назвав ті події "етнічною чисткою з ознаками геноциду". Водночас більшість депутатів відмовилась підтримати поправку про визнання Волинської трагедії "геноцидом" та встановити 11 липня Днем пам'яті мучеництва кресовян.

Раніше 148 із 450 депутатів Верховної Ради України підписали лист до депутатів польського Сейму, в якому закликали визнати Волинську трагедію «геноцидом» поляків. Звернення підписали 119 депутатів від Партії регіонів, 23 – від КПУ та 6 позафракційних.

*** Волинська трагедія (пол. Rzeź wołyńska, «Волинська різанина») - обопільні етнічні чистки українського і польського населення, здійснені Українською Повстанською Армією та польською Армією Крайовою за участі польських батальйонів шуцманшафту та радянських партизанів у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. У традиційній польській історіографії тенденційно сприймається як етнічна чистка винятково польського населення; в українській - як «дія у відповідь» на звірства поляків щодо українських цивільних. Восени 1942 року німецька влада почала виселяти з території українсько-польського прикордонного коридору поляків і на їх місце вселяти німців і українців.

У відповідь АК знищила кілька сот представників української сільської еліти. За це у липні 1943 року УПА почала каральні акції проти мирного польського населення. За польськими підрахунками, під час цієї трагедії з польського боку загинуло щонайменше 35 тисяч осіб (головним чином польської цивільної сільської людності), з яких 18 тисяч - із встановленими прізвищами, з українського боку на Волині загинуло до кількох тисяч осіб. Кількість загиблих українців на всіх територіях українсько-польського конфлікту, включаючи Волинь, сягає 21-24 тис. осіб.