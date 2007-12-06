Російські військові не пустили судових виконавців на станцію ”Марс-75”

Російські військовослужбовці не пустили представників Відділу державної виконавчої служби Генічеського районного управління юстиції на територію радіонавігаційної станції “Марс-75” у Генічеську Херсонської області.

Про це УНІАН повідомив лідер Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентське братство» Олег ЯЦЕНКО. Він нагадав, що судові виконавці мали намір примусово виконати рішення Господарського суду Херсонської області про вилучення у Міністерства оборони Росії в особі військової частини ЧФ РФ за номером 49385 радіонавігаційної станції системи «Марс-75» на користь Міністерства транспорту України в особі державної установи «Держгідрографія». За словами О.ЯЦЕНКА, російський офіцер, який вийшов до судових виконавців і міліціонерів, що їх супроводжували, заявив, що російська сторона не буде виконувати рішення українських судів в умовах дії російсько-української угоди щодо Чорноморського флоту.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2007 р. головний судовий виконавець Херсонської області Ігор МАНИКІН на підставі рішення Господарського суду Херсонської області вже робив спробу примусового вилучення цього об’єкта навігаційно-гідрографії з відання Чорноморського флоту РФ. Тоді судовим виконавцям було відмовлено в прийомі розпорядження про примусове вилучення станції "Марс-75" та допуск на територію військового об’єкту, а командування ЧФ посилило охорону.