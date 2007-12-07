Велика партія російських акцизних марок перехоплена в Євпаторії

01:33, 07 грудня 2007
Суспільство
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До Москви вони не потраплять

Співробітники податкової міліції спільно з митницею і прикордонниками перехопили на митному посту "Євпаторія" 2,5 мільйона російських акцизних марок, повідомляє  прес-служба Управління податкової міліції  АРК. Марки, призначені для алкогольної продукції, виявлені при перетині державного кордону України.

Їх перевозили на судні під прапором Туреччини в рулонах, обтягнутих чорним поліетиленом. За інформацією прес-служби, вантаж призначався для однієї з московських фірм.

За повідомленням прес-служби, вантаж  надійшов на зберігання, Кримська регіональна митниця проводить додаткову перевірку.

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