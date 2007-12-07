На шахті ім. Кірова запроваджена супутникова система безпеки

4 грудня в Макіївці, на орендному підприємстві "Шахта ім. С. Кірова", введено в експлуатацію устаткування системи комплексної безпеки з використанням супутникового каналу зв`язку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, вартість устаткування становить 500 тис. грн.

Впродовж 2008 року планується підключення до цієї системи 25 шахт.

Система комплексної безпеки передбачає розробку програмно-апаратного блоку, в якому об`єднуються сигнали від усіх існуючих на даний момент на шахтах джерел інформації в єдиний формат. Потім проводиться їх перетворення і передача супутниковою транспортною мережею на всі рівні управління: шахта - загін гірничорятувальної служби - центральний штаб рятувальників - Мінвуглепром.

Як зазначив під час випробувань заступник міністра вугільної промисловості України Володимир ФІЧЕВ, "ця система дасть змогу в екстреній ситуації в максимально стислий термін прийняти рішення, виключивши при цьому людський ресурс".

В.ФІЧЕВ доповнив, що на моніторах диспетчера шахти і Центрального штабу гірничорятувальної служби можна спостерігати за роботою шахти: відстежувати аерогазову обстановку у виробках, стан гірничошахтного устаткування, скипового підйому, вентилятора головного провітрювання тощо.

Крім того, уточнив В.ФІЧЕВ, система дозволяє запитати інформацію про роботу за різні періоди, від початку випробувань і до нинішнього часу.

"Інформацію можна тільки подивитися, але не змінити, що найважливіше для об`єктивного аналізу даних і дій персоналу при розслідуванні передаварійних та аварійних ситуацій, а також запобігання подібного надалі", - додав В.ФІЧЕВ.

*** Система комплексної безпеки з використанням супутникового каналу зв`язку була розроблена в Донецькому науково-дослідному інституті гірничої справи "Респіратор". Інститутом був визначений список з 25 шахт першочергового оснащення системою комплексної безпеки. Для випробувань обрали шахту ім. С.Кірова: на цій шахті найповніше представлені системи збору і передачі інформації і передача даних супутниковим каналом зв`язку найбільш повно відповідають програмній методиці випробувань.