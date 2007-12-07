Вибух на газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород»

У Вінницькій області 6 грудня на магістральному газопроводі “Уренгой-Помари-Ужгород” (діаметр труби 1420 мм, тиск 75 атмосфер), що належить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", між компресорними станція №36 та №37, стався вибух газу з послідуючим горінням.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, на місці вибуху утворилася воронка діаметром - 30 м, глибиною - 5 м. Знищено близько 30 м.п. труби газопроводу. Перекрито ділянку газопроводу від с. Тягун до с. Воловодівка довжиною близько 25 км.

Тимчасово відключені від газопостачання Погребищенський, Липовецький райони та частково Немирівський і Вінницький райони.

Жертв та постраждалих немає.

О 21.00 газ з перекритої ділянки газопроводу вигорів, полум`я самоліквідувалося. Загрози вибуху та подальшому розповсюдженню вогню немає.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено чотири підрозділи Державної пожежної охорони МНС та три аварійні бригади лінійно-експлуатаційної служби з Гайсинського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів.

Збитки та причина вибуху встановлюються.